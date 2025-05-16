شكرا لقرائتكم خبر عن من 19 إلى 21 مايو.. تطبيق اختبارات "نافس" بالمدارس السعودية في 8 دول والان نبدء بالتفاصيل

تقويم الأداء المدرسي

الدمام - شريف احمد - أعلنت ”هيئة تقويم التعليم والتدريب“ بالتكامل مع وزارة التعليم، عن تطبيق الاختبارات الوطنية ”نافس“، بالمدارس السعودية الموجودة في 8 دول بشرق آسيا وأفريقيا، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025.وتستهدف الاختبارات طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتحديدًا الصف الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي والثالث المتوسط؛ بهدف قياس الأداء التعليمي للطلبة وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس.وستطبق الاختبارات في «8» مدارس سعودية، وهي: «المدرسة السعودية في جيبوتي، والمدارس السعودية في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، والمدرسة السعودية في الجزائر، والمدارس السعودية في مدينة كوالالمبور بدولة ماليزيا، وأكاديمية الحرمين السعودية في مدينة جاكرتا بدولة إندونيسيا.والمدرسة السعودية في مدينة بكين بدولة الصين، والمدرسة السعودية في مدينة إسلام آباد بدولة باكستان، والمدرسة السعودية في مدينة نيودلهي بدولة الهند»، وبلغ عدد الطلبة المستهدفين في هذه الاختبارات قرابة «755» طالبًا وطالبة.وتستهدف الاختبارات مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، ومجالات الرياضيات والقراءة والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، حيث تكتسب هذه الاختبارات أهمية عالية.إذ توظَّف نتائجها لقياس أهم مجالات تقويم الأداء المدرسي، وهو مجال نواتج التعلم، وتربط بتقويم أداء المدارس السعودية الموجودة خارج المملكة، التي يمكن من خلالها التعرّف على مستوى تعلّم الطلاب وتحصيلهم في القراءة، والعلوم، والرياضيات، وتحديد العوامل المؤثرة في ذلك، وتُنفذ وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.ويُصدر بناء على هذه الاختبارات عدد من التقارير العلمية التفصيلية على المستوى الوطني لتلك المدارس، كما تصدر بطاقة أداء لكل مدرسة، توضح مستوى أداء الطلبة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وتشمل البطاقات مقارنة مع الأداء على مستوى جميع المدارس السعودية، وتُنشر بطاقات الأداء على منصة تميز الرقمية.كما تزود هذه البيانات والتقارير صناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة، تساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم في المدرسة والتحصيل التعليمي للطلبة، وتساعد على رصد مستوى التقّدم والتغيير على المستويات كافة.الجدير بالذكر أن الهيئة طبّقت الاختبارات الوطنية «نافس» في المدارس السعودية خارج المملكة لأول مرة في العام الماضي 2024م في «4» دول، هي: «الجزائر، وباكستان، والهند، وإندونيسيا» وبلغ عدد الذين اُسْتُهْدِفُوا في الاختبار «380» طالبًا وطالبة، وكان التطبيق إلكترونيًا، من خلال أجهزة الحاسب الآلي المتوافرة في المدارس.وكانت الهيئة قد أنهت خلال الشهر الحالي، وللسنة الرابعة على التوالي، تطبيق الاختبارات الوطنية نافس في المدارس داخل المملكة، بالتكامل مع وزارة التعليم، وبمشاركة قرابة 1,5 مليون طالب وطالبة، في أكثر من 26 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومدارس الطفولة المبكرة، في مختلف مناطق المملكة؛ لقياس الأداء التعليمي في مدارس المملكة وتعزيز جودة التعليم.