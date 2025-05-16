شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل للابتكار.. ”الموارد البشرية“ تطلق النسخة الثانية من ”هاكاثون الابتكار للتغيير“ والان نبدء بالتفاصيل

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استفادة من الإمكانات التقنية

الدمام - شريف احمد - أعلن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، إسماعيل الغامدي، عن انطلاق النسخة الثانية من مبادرة ”هاكاثون الابتكار للتغيير نحو الأفضل“.وأوضح الغامدي، أن هذا الهاكاثون يمثل إحدى المبادرات الرائدة للوزارة، الهادفة إلى تحفيز العقول الوطنية على ابتكار وتطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في معالجة تحديات حقيقية قائمة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الطموحة للتحول الرقمي، التي تسعى من خلالها إلى تبني أحدث التقنيات في كافة مجالات عملها، مع تركيز خاص على تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها كأداة رئيسية لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية.وأكد الغامدي، أن الوزارة قد شرعت بالفعل في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي عبر دمجها في عملياتها وأدوارها المختلفة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية الحديثة ودعم مسيرتها المتميزة في الأداء المؤسسي.ويتألف الهاكاثون من ثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ المرحلة الأولى بتقييم ومراجعة جميع مشاركات الفرق المتقدمة، ومن ثم حصرها واختيار أبرزها لعرضها على لجنة متخصصة من الخبراء لتقييمها من حيث قابلية التطبيق والتنفيذ العملي.أما المرحلة الثانية، فتشمل عقد ورش عمل شاملة ومتنوعة للفرق المشاركة في مجال الابتكار، بهدف صقل وتحسين وتطوير الابتكارات المقترحة.وتتمثل المرحلة الأخيرة في طرح المبادرات المرشحة النهائية واختيار أفضل ثلاثة ابتكارات متميزة في المجال الرقمي.وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال إطلاق النسخة الثانية من الهاكاثون بالتزامن مع ملتقى التحول الرقمي، إلى تعزيز مكانة التقنية والابتكار في المملكة، وتوفير البيئة المحفزة لتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز دور الكوادر الشابة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.ودعت الوزارة جميع الراغبين في المشاركة إلى تقديم أفكارهم التقنية المبتكرة من خلال الدخول والتسجيل على المنصة المخصصة عبر الرابط التالي: https://hackathon.hrsd.gov.sa، علماً بأن استقبال المشاركات سيستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2025م