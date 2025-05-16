شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس اليوم الجمعة في المملكة، منبها من غبار ورياح نشطة تحد من الرؤية على أجزاء من 7 مناطق.وحسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.