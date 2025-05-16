شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جولة رقابية و54 فرصة تطوعية.. "بيئة مكة" تكثف جهودها الميدانية والان نبدء بالتفاصيل

رقابة ميدانية

جهود مكثفة

الدمام - شريف احمد - كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن تحقيق أداء مميز وأرقام قياسية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2025، شملت مجالات الرقابة البيئية، والمياه، والأسواق والمسالخ، والزراعة، والطوارئ، بمشاركة مجتمعية فاعلة من المتطوعين.وتصدر قطاع الأسواق والمسالخ المشهد الرقابي بتنفيذ 5528 جولة ميدانية مكثفة، شملت أسواق النفع العام والمسالخ في مختلف أنحاء المنطقة.وأسفرت هذه الجولات عن ضبط 552 مخالفة، وتوجيه 418 إنذارًا للمنشآت غير الملتزمة.وتمكنت الفرق من مصادرة 21,032 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه، حيث تم إتلاف 8,337 كيلوجرامًا منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك، بينما جرى تسليم 12,660 كيلوجرامًا من المنتجات الصالحة للجمعيات الخيرية.وفيما يتعلق بالمسالخ، فقد بلغ إجمالي عدد الذبائح 120,283 رأسًا، مع التأكيد على إتلاف أي ذبائح غير صالحة وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.وفي سياق متصل، نفذت إدارة المياه 464 جولة ميدانية لضمان حماية مصادر المياه وتنظيم استخدامها، نتج عنها تحرير 56 محضر ضبط للمخالفات، وتوجيه 7 إنذارات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفين بلغت قيمتها الإجمالية 30,000 ريال.وضمن جهودها لتحسين الغطاء النباتي، واصلت إدارة البيئة بالفرع مبادراتها بزراعة 2,190 شتلة جديدة خلال الأسبوع ذاته، إلى جانب تنفيذ 6 جولات رقابية على مختلف الأنشطة البيئية في نطاق المنطقة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.وعلى صعيد الاستجابة للحالات الطارئة، تعاملت إدارة الطوارئ بكفاءة عالية مع 108 بلاغات واردة، حيث تم إغلاقها جميعًا بمتوسط زمن استجابة بلغ 5 ساعات و32 دقيقة.ونفذت الإدارة 16 فرضية ميدانية بهدف التأكد من جاهزية فرق العمل وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.وفيما يخص دعم القطاع الزراعي، أصدرت إدارة الزراعة 172 بطاقة صحية للعاملين في هذا المجال، ووافقت على 79 طلبًا للعمالة الزراعية.وونفذت الإدارة 52 جولة رقابية أسفرت عن تسجيل 23 مخالفة على الأنشطة الزراعية التي لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات.ولم يقتصر الأداء المتميز على الجوانب الرسمية، بل شهد الأسبوع مشاركة مجتمعية لافتة، حيث ساهمت إدارة المنظمات غير الربحية بتفعيل دور 1,228 متطوعًا شاركوا في 54 فرصة تطوعية، بإجمالي ساعات تطوعية بلغ 240 ساعة، مما يعكس تنامي الوعي البيئي والمجتمعي بأهمية دعم جهود الوزارة.وأكد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الإنجازات الملموسة تأتي انعكاسًا لالتزام الفرع الراسخ برفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الدور الرقابي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على استمرار الحملات الميدانية ورفع جاهزية الفرق لمواصلة هذا التميز في الأداء خدمة للمنطقة وسكانها.