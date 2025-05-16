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شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في معرض "آيسف 2025".. والأنظار تتجه للجوائز الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقّق طلبة المملكة العربية السعودية إنجازًا علميًا جديدًا بفوزهم بـ9 جوائز خاصة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025"، الذي أُقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة حول العالم، فيما يترقب الوفد السعودي إعلان نتائج الجوائز الكبرى في وقت لاحق من اليوم.
كما حصل الطالب عمران التركستاني على جائزتين خاصتين في مجال الطاقة، ونالت الطالبة لانا نوري جائزتين خاصتين في مجال العلوم الطبية الانتقالية.
ويضم الوفد السعودي المشارك في نسخة هذا العام 40 طالبًا وطالبة، جرى اختيارهم بعناية من بين نخبة من الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، والذي يُعد أحد أبرز برامج موهبة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، حيث شارك فيه أكثر من 200 مشروع تأهل إلى التصفيات النهائية.
وتعكس هذه المشاركة الفاعلة مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التعليم النوعي، ورعايتها للمواهب الشابة، وحرصها على توفير بيئات حاضنة ومحفزة للإبداع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز حضور المملكة في مجالات البحث والابتكار على المستوى الدولي.
التخصصات العلمية للجوائزوجاءت الجوائز الخاصة التي حصل عليها الطلبة السعوديون في عدد من التخصصات العلمية الدقيقة، حيث فازت الطالبة فاطمة العرفج في مجال الكيمياء، والطالبة أريج القرني والطالب صالح العنقري في مجال الهندسة البيئية، والطالب عبدالرحمن الغنام في مجال علم المواد، والطالبة سما بوخمسين في مجال الأنظمة المدمجة.
كما حصل الطالب عمران التركستاني على جائزتين خاصتين في مجال الطاقة، ونالت الطالبة لانا نوري جائزتين خاصتين في مجال العلوم الطبية الانتقالية.
المملكة في المحافل العلميويُعد هذا التميز امتدادًا لحضور المملكة الفاعل في المحافل العلمية الدولية، حيث تشارك المملكة في معرض "آيسف" سنويًا منذ عام 2007، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، وبلغ إجمالي الجوائز التي حصلت عليها المملكة حتى اليوم 169 جائزة، منها 110 جوائز كبرى، و59 جائزة خاصة، بما يعكس جودة مخرجات برامج رعاية الموهوبين في المملكة، ونجاحها في إعداد جيل منافس على المستوى الدولي.
ويضم الوفد السعودي المشارك في نسخة هذا العام 40 طالبًا وطالبة، جرى اختيارهم بعناية من بين نخبة من الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، والذي يُعد أحد أبرز برامج موهبة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، حيث شارك فيه أكثر من 200 مشروع تأهل إلى التصفيات النهائية.
معرض "آيسف"ويمثّل معرض "آيسف" أكبر منصة عالمية للابتكار والمشاريع البحثية لطلبة التعليم العام، ويُقيَّم المشاركون من قِبل نخبة من العلماء والباحثين الدوليين المعتمدين في عدد من التخصصات الدقيقة، مما يوفر للمشاركين فرصة استثنائية للتفاعل مع المجتمع العلمي العالمي، وعرض أفكارهم المبتكرة على جهات أكاديمية وصناعية كبرى.
وتعكس هذه المشاركة الفاعلة مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التعليم النوعي، ورعايتها للمواهب الشابة، وحرصها على توفير بيئات حاضنة ومحفزة للإبداع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز حضور المملكة في مجالات البحث والابتكار على المستوى الدولي.