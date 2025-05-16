شكرا لقرائتكم خبر عن حج 1446 هـ.. ”وقاء“ يجهز 73 فرقة لخدمة الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

استعداد للحج

مهام ميدانية

الدمام - شريف احمد - أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ بمنطقة مكة المكرمة، ورشتي عمل متخصصتين لمنسوبيه من قطاعي الصحة النباتية والصحة الحيوانية المكلفين بأعمال الحج.ويأتي هذا التحرك في إطار استعداداته المبكرة لموسم حج هذا العام 1446 هـ ، وبهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء الميداني، ولضمان سلامة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والانسجام أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم.وعلى مدى يومين، استعرضت الورشتان شرحًا تفصيليًا للخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام وخطط الطوارئ المعدة.كما تم خلالهما توضيح آليات توزيع الأدوار والمهام على الفرق الميدانية المنتشرة في مختلف المواقع، بالإضافة إلى تهيئة الكوادر المكلفة بالأعمال على استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة، وإصدار الفسوحات البيطرية اللازمة المتعلقة بإرساليات المواشي القادمة إلى المشاعر المقدسة.وفي هذا السياق، أكد الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مدير عام فرع مركز ”وقاء“ بمنطقة مكة المكرمة، أن المركز قد بادر برفع مستوى الجاهزية منذ وقت مبكر، إيمانًا منه بالدور المحوري الذي يضطلع به خلال موسم الحج.وأشار إلى أن ”وقاء“ يسهم بفعالية ملموسة في حماية الصحة العامة، والحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية في المملكة وضمان استدامتها.وأوضح الدكتور الصاعدي أن المركز يسعى جاهدًا لتحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية عبر تجهيز وتشغيل 73 فرقة ميدانية متخصصة في أعمال الصحة النباتية والحيوانية بمنطقة مكة المكرمة.وستعمل هذه الفرق على الكشف الدقيق لإرساليات المواشي، والتأكد من مصدرها وسلامتها وخلوها من الأمراض، بالإضافة إلى إصدار الفسوحات اللازمة عبر المنافذ الرئيسية المؤدية للعاصمة المقدسة، وهي: الكعكية، الشميسي القديم، الشرائع، النورية، الحسينية، جعرانة، والهدا.وبيّن مدير عام فرع ”وقاء“ بمكة أن مهام الفرق الميدانية لا تقتصر على ذلك، بل تشمل أيضًا أعمال الرقابة المكثفة على أسواق الماشية والمسالخ، للتأكد من الالتزام التام بالإجراءات الصحية المعتمدة.وتبذل الفرق جهودًا كبيرة في مكافحة مسببات نواقل الأمراض، وتقوم فرق الصحة النباتية بمهام استكشاف ومراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي والنطاطات والجندب الأسود خارج النطاق العمراني.وأضاف أنه تم تخصيص 8 فرق طوارئ لمباشرة عمليات التدخل السريع والإنذار المبكر على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.يُذكر أن هاتين الورشتين، اللتين أقيمتا في مكة المكرمة بحضور فهد أبو خليل، رئيس قطاع العمليات بمركز ”وقاء“، وعادل الهويش، أمين لجنة متابعة وإدارة أعمال الحج والعمرة بالمركز، وعدد من المسؤولين، تأتيان ضمن خطة عمل شاملة تتضمن الاستعدادات في منطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إلى جانب تنفيذ عدد من المسارات التوعوية في مختلف مناطق المملكة.