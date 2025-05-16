شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تحتفي بخمسين عامًا من الشراكة مع نظيرتها الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مثّلت جمعية الكشافة السعودية ، المملكة في احتفالية كبرى أقيمت بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، احتفاءً بمرور خمسين عامًا على الشراكة الميثاقية بين المجلس الإسلامي الوطني والكشافة الأمريكية، وذلك ضمن الاجتماع السنوي الوطني للكشافة الأمريكية، الذي استقطب هذا العام أكثر من 1100 مشارك من مختلف أنحاء العالم.



وشارك في المناسبة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ممثلًا عن الكشافة السعودية، حيث ألقى كلمة باسم الجمعية أكد فيها عمق العلاقة التي تجمع الكشافة السعودية بالكشافة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين عام 2008، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة أسهمت في ترسيخ مفاهيم التفاهم الثقافي، وتبادل الخبرات الكشفية، وتنفيذ المبادرات ذات الأثر العالمي.



تعزيز العمل المجتمعي

وسلط المديرس الضوء خلال كلمته على مبادرة "رسل السلام" العالمية، التي أطلقتها المملكة بدعم سخي قدره 50 مليون دولار، بوصفها أحد أبرز المبادرات الكشفية الدولية التي تُعزز قيم السلام، والعمل المجتمعي، وتمكين الشباب، منوهاً بتكاملها مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



وفي بادرة تعكس روح التقدير المتبادل، كرّم المديرس عدداً من القيادات الكشفية في جمعية الكشافة الأمريكية والصندوق الكشفي العالمي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الكشفية حول العالم.

كما أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الجمعيات الكشفية الدولية لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف المكونات الكشفية.



وأكد المديرس أن مشاركة الجمعية في هذا الحدث الدولي تأتي امتداداً لدور المملكة الريادي في دعم الجهود العالمية التنموية، مشيداً بالتكريم الذي نالته الجمعية تقديراً لإسهاماتها في تعزيز التعاون الكشفي بين المملكة والولايات المتحدة، وهو ما يُجسد المكانة المتميزة التي تحظى بها الكشافة السعودية على الساحة العالمية.