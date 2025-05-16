شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ونجران والان نبدء بالتفاصيل

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم الجمعة، من هبوب رياح نشطة، على البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، والوجه، وأملج تشمل تأثيراتها المصاحبة؛ تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.‏ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وحبونا، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كلم.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.‏