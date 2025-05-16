شكرا لمتابعة خبر عن الدموع تغالب وزير الدولة السابق سعود المتحمي عند سؤاله عن أمه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الدولة السابق، سعود المتحمي، عن مصاعب الحياة التي مر بها والتي دفعته للعمل في أكثر من مهنة.

وقال المتحمي إنه كان يتيم الأب، حيث كان والده يعمل مدير مدرسة، وتولت جدته تربيته، وعندما كان يرى زملائه في الفسحة يأكلون الحلوى وهو لا يملك المال ففكر في التجارة.

وغالبت الدموع وزير الدولة السابق حينما تم سؤاله عن والدته، حيث أكد أن الأم تعد كل شيء وطلب تغيير السؤال خلال استضافته في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأوضح “المتحمي” أن ممارسته للتجارة بدأت بجلبه صندوق بها حلوى وكانت تحتوي القطع على هدايا، فباعها وتمكن من تحقيق ربح من خلالها، وبعدها انتقل لبيع “بسكوت أبو ميزان” .

وأشار إلى أن ما فعله جعله يعرف فنون التجارة، وتمكن من خلالها من شراء “دراجة” مستعملة قام بتأجيرها لما يحتاجها، مضيفا أنه حقق أيضا ربح جعله يشتري دراجة نارية إلا أنه وجد أن أهل قريته لن تقدر على تكاليف استأجرها.

ولفت إلى أنه وجد طريقة أخرى لإتاحة تأجير الدراجة النارية حيث ذهب لأبها وبدأ في تأجيرها بقيمة ريالين في كل مرة، مضيفا أن من أرباحها اشترى سيارة استخدمها في نقل وتحميل السلع للأسوق، ومنها اتسع عمله وجلب سيارة أخرى أجرة.