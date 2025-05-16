شكرا لمتابعة خبر عن خالد الشريف: استطاع أبناء وبنات المملكة حصد 9 جوائز خاصة في ⁧‫آيسف 2025.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أمين عام موهبة المكلف الدكتور خالد الشريف أن أبناء وبنات المملكة استطاعوا حصد 9 جوائز خاصة في ⁧‫آيسف 2025‬⁩ .

وقال الشريف:”نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي كافة على هذا الإنجاز الوطني المشرف”٠

وفاز منتخب المملكة بعدد من الجوائز الرفيعة في معرض آيسف 2025 (المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF)، الذي أقيم هذا العام في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية.

وشارك في هذه النسخة من المعرض مئات الطلاب من مختلف دول العالم، قدموا مشاريع مبتكرة في مجالات متنوعة شملت العلوم الطبية، والطاقة، والكيمياء، والذكاء الاصطناعي، والهندسة البيئية، وغيرها من التخصصات الدقيقة.