السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 564 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في مديرية داينيلى بالصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (564) سلة غذائية للمتضررين من الجفاف في مديرية داينيلي بمحافظة بنادر التابعة للعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها (3.384) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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