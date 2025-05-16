السعودية | وكيل إمارة الجوف للشؤون الأمنية المكلف يزور المعرض المتنقل “لا حج بلا تصريح” في مدينة سكاكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون الأمنية المكلف محمد بن عبدالرحمن الصبيحي، اليوم، المعرض المتنقل الذي تقيمه المديرية العامة لحرس الحدود بعنوان “لا حج بلا تصريح”، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة الحج وتعليماته، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسك الحج في أمن وأمان وراحة وطمأنينة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2025م، في مجمع سيتيز مول بمدينة سكاكا في منطقة الجوف.

وتجول الصبيحي في المعرض، مشيدًا بالجهود المبذولة.

ويستعرض حرس الحدود لزوار المعرض جهوده خلال موسم الحج، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن يُضبطون دون تصريح حج، وكذلك كل من يُضبط وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح.

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