شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. غبار ورياح نشطة تحد من الرؤية على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

حالة البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 28-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من غبار ورياح نشطة تحد من الرؤية على أجزاء من 7 مناطق.حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.