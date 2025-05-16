السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع 1.500 سلة غذائية في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع (1.500) سلة غذائية في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها (2.820) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية أم روابة أحمد عبدالواحد دعم المحلية الكامل لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة، وثمّن مفوض العون الإنساني محمد البدري جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف مع الشعب السوداني، مؤكدًا استعداد المفوضية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المعهود للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم بمختلف مجالات العون الإنساني.

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