فيديو | مشاريع وطنية، وعقول سعودية قُدّمت بثقة في تحكيم #آيسف_2025 ، لترسم صورة مشرّفة للموهبة السعودية. #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة pic.twitter.com/VUTN5umrdN

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتقنية والعلوم والطب.. طالبة سعودية تناقش خبراء العالم في آيسف 2025 والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية