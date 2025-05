شكرا لقرائتكم خبر عن بالتقنية والعلوم والطب.. طالبة سعودية تناقش خبراء العالم في آيسف 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختيرت الطالبة السعودية أريج عبدالله القرني، المشاركة في منافسات معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025"، الذي تستضيفه مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، من بين مئات الطلاب من مختلف دول العالم، لخوض نقاش مع نخبة من الخبراء العالميين في مجالات التقنية والعلوم والطب، وذلك للعام الثاني على التوالي.وتمثل الطالبة أريج القرني، إلى جانب (40) طالبًا وطالبة من زملائها السعوديين، منتخب المملكة المشارك في معرض آيسف، للتنافس مع أكثر من (1700) طالب وطالبة يمثلون (70) دولة على جوائز المعرض الكبرى، ويهدف مشروعها هذا العام إلى التقاط الكربون بالتبريد كحل واعد لمواجهة تحديات تغير المناخ. مشاريع وطنية، وعقول سعودية قُدّمت بثقة في تحكيم This is a Twitter Status،لترسم صورة مشرّفة للموهبة السعودية.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— موهبة (@mawhiba)وتقوم إدارة معرض آيسف الدولي سنويًا باختيار مجموعة من الطلبة المتميزين من أنحاء العالم، لطرح أسئلتهم على رواد وقادة الابتكار خلال جلسات منتدى الابتكار والتكنولوجيا، بهدف إيصال أفكار وتحديات الجيل القادم من العلماء إلى الجهات المؤثرة في مجالات التقنية وريادة الأعمال.وجاء اختيار الطالبة أريج القرني لطرح سؤالها بشكل مباشر على هانا هيربست، إحدى رائدات الابتكار في مجال التقنية الطبية، وذلك خلال جلسة نقاش مغلقة تناولت محاور الابتكار وريادة الأعمال، ضمن البرنامج المصاحب للمعرض، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العلمية على مستوى العالم.ويُعد اختيارها من قبل اللجنة المنظمة للعام الثاني على التوالي إنجازًا يُجسّد تميز الطلبة السعوديين في المحافل الدولية، ويؤكد على الدور المتنامي للشباب في قيادة مستقبل الابتكار العلمي، وتعزيز حضور المملكة العربية السعودية في الساحات العلمية العالمية.وتشارك المملكة ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، في هذا المعرض سنويًا منذ عام (2007)، وحققت خلال مشاركاتها المتتالية (160) جائزة، منها (110) جوائز كبرى و(50) جائزة خاصة.ويُعد معرض "آيسف" أكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المدارس، وتُقيَّم المشاركات من قِبل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، مما يمنح المشاركين فرصة مميزة لاستعراض قدراتهم العلمية أمام جمهور عالمي من المتخصصين.