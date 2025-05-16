شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام يبحث تمكين المواهب الوطنية مع وكالات عالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد المنتدى السعودي للإعلام لقاءين استراتيجيين مع قيادات من شركتي Warner Bros. Discovery ووكالة الأنباء الأمريكية (Associated Press)، ضمن مبادرة "جسور الإعلام"، على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات 2025".
وجاء اللقاء الأول مع شركة Warner Bros. Discovery لمناقشة سبل تطوير الكفاءات السعودية في مجالات الإنتاج الإعلامي، والمحتوى الإبداعي، والتقنيات الترفيهية المتقدمة.
وتناول اللقاء أبرز الاتجاهات المستقبلية في مراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج، مثل الإخراج متعدد المنصات، وإدارة سلاسل التوريد الإعلامية، وتوظيف أدوات التصوير المتقدمة، والمؤثرات البصرية، وتقنيات المونتاج، بما يتيح للمواهب السعودية فرصًا حقيقية لصقل المهارات والعمل ضمن بيئات احترافية.
وناقش الطرفان إعداد برامج تدريبية متخصصة وتبادل معرفي مستدام، يمكّن الشباب السعودي من تعزيز قدراته في مجالات التأليف البصري، والإنتاج الرقمي، والتقنيات السينمائية الحديثة، بما يسهم في صناعة محتوى سعودي بروح عالمية، إلى جانب التطرق إلى تطوير تجربة المستخدم وتعزيز التكامل مع منصات البث الرقمي (OTT) لتقديم محتوى محلي يواكب تطلعات الجمهور الدولي.
وركّز النقاش على نقل الخبرات المهنية من وكالة AP، لا سيما في إدارة الأجندة الإخبارية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وبناء تغطيات تخاطب جمهورًا متعدد المنصات، بما يُسهم في تعزيز جودة المحتوى السعودي ورفع جاهزيته للتفاعل مع المشهد الإعلامي العالمي المتجدد.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن أهداف مبادرة "جسور الإعلام" التي أطلقها المنتدى السعودي للإعلام، بوصفها منصة إستراتيجية لتوثيق الصلة بين الإعلام السعودي وكبريات المؤسسات الإعلامية العالمية، في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء اللقاء الأول مع شركة Warner Bros. Discovery لمناقشة سبل تطوير الكفاءات السعودية في مجالات الإنتاج الإعلامي، والمحتوى الإبداعي، والتقنيات الترفيهية المتقدمة.
الاتجاهات المستقبليةواستعرض الطرفان آليات بناء منظومة تدريب مستدامة تواكب التحولات الحديثة في الصناعة، تشمل التدريب العملي ونقل المعرفة والانخراط المباشر في مشاريع إنتاج دولية مشتركة.
وتناول اللقاء أبرز الاتجاهات المستقبلية في مراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج، مثل الإخراج متعدد المنصات، وإدارة سلاسل التوريد الإعلامية، وتوظيف أدوات التصوير المتقدمة، والمؤثرات البصرية، وتقنيات المونتاج، بما يتيح للمواهب السعودية فرصًا حقيقية لصقل المهارات والعمل ضمن بيئات احترافية.
وناقش الطرفان إعداد برامج تدريبية متخصصة وتبادل معرفي مستدام، يمكّن الشباب السعودي من تعزيز قدراته في مجالات التأليف البصري، والإنتاج الرقمي، والتقنيات السينمائية الحديثة، بما يسهم في صناعة محتوى سعودي بروح عالمية، إلى جانب التطرق إلى تطوير تجربة المستخدم وتعزيز التكامل مع منصات البث الرقمي (OTT) لتقديم محتوى محلي يواكب تطلعات الجمهور الدولي.
تأهيل الكوادر الوطنيةوفي اللقاء الثاني، نظّم المنتدى السعودي للإعلام اجتماعًا مع قيادات وكالة الأنباء الأمريكية (AP)، بُحثت خلاله مجالات التعاون في تطوير المحتوى الإخباري والرقمي، وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية عبر برامج تدريب متقدمة، تتيح لهم اكتساب مهارات التحرير المتقدم، وصناعة التغطيات الفورية والتحليلية، والعمل ضمن بيئات تحريرية دولية.
وركّز النقاش على نقل الخبرات المهنية من وكالة AP، لا سيما في إدارة الأجندة الإخبارية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وبناء تغطيات تخاطب جمهورًا متعدد المنصات، بما يُسهم في تعزيز جودة المحتوى السعودي ورفع جاهزيته للتفاعل مع المشهد الإعلامي العالمي المتجدد.
الثقافة السعوديةواستعرض المنتدى خلال اللقاءين مبادرة "SMF Connect"، التي تهدف إلى تمكين المواهب الشابة من صناعة محتوى إعلامي يعبر الحدود، ويواكب التجربة العالمية من خلال عدة مسارات تشمل التسويق وكتابة المحتوى والترجمة والتصوير والمونتاج، وتسعى إلى إنتاج محتوى إعلامي مخصص يعكس الثقافة السعودية، ويُسهم في تعزيز التواصل العالمي، عبر دعم الكفاءات الوطنية وتنمية المهارات الطلابية، بما يخدم أهداف الهيئة في رفع جودة العمل الإعلامي ونشر الثقافة السعودية بأسلوب إبداعي.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن أهداف مبادرة "جسور الإعلام" التي أطلقها المنتدى السعودي للإعلام، بوصفها منصة إستراتيجية لتوثيق الصلة بين الإعلام السعودي وكبريات المؤسسات الإعلامية العالمية، في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.