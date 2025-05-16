شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج باكستان: مبادرة "طريق مكة" خففت عنهم مشقة السفر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب حجاج باكستانيون عن شكرهم العميق وامتنانهم الكبير للقائمين على مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، لما لمسوه من تسهيلات كبيرة خففت عنهم مشقة السفر ومراحل الإجراءات الطويلة.
وقال الحاج ظفر عبدالغفور (83 عامًا): "المبادرة أسهمت في تسريع وإنهاء إجراءات سفرنا من مطار إسلام آباد، ولم نشعر بما يعوقنا أو حتى يأخر إجراءاتنا قبل مغادرتنا إلى المملكة، ما يجعل رحلتنا -بإذن الله- أكثر يسرًا وراحة، لا سيما أننا كبار السن".
وقال الحاج عبدالرؤوف نواز (81 عامًا): "ما شهدناه في مطار إسلام آباد من تنظيم وسرعة واهتمام يجعلنا ندعو من قلوبنا لمن يقف خلف هذه المبادرة الكريمة، فقد سهل الله بها علينا طريق الحج".
وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
وقال الحاج ظفر عبدالغفور (83 عامًا): "المبادرة أسهمت في تسريع وإنهاء إجراءات سفرنا من مطار إسلام آباد، ولم نشعر بما يعوقنا أو حتى يأخر إجراءاتنا قبل مغادرتنا إلى المملكة، ما يجعل رحلتنا -بإذن الله- أكثر يسرًا وراحة، لا سيما أننا كبار السن".
وقال الحاج عبدالرؤوف نواز (81 عامًا): "ما شهدناه في مطار إسلام آباد من تنظيم وسرعة واهتمام يجعلنا ندعو من قلوبنا لمن يقف خلف هذه المبادرة الكريمة، فقد سهل الله بها علينا طريق الحج".
خدمات عالية الجودةوتُعد باكستان من الدول المستفيدة من مبادرة "طريق مكة"، التي أطلقتها المملكة لتيسير إجراءات الحجاج في بلدانهم، بما يعكس حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ويجسد رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة.
وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.