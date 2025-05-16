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القيادة تعزي رئيس الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق

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القيادة تعزي رئيس الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ياماندو أورسي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

تعزية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ياماندو أورسي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو.
وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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