شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل تمنح شهادة البكالوريوس لطالب توفي قبل تخرجه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في بادرة إنسانية مؤثرة، منحت جامعة حائل شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية السريرية من كلية العلوم الطبية التطبيقية، للطالب عبد اللطيف اللحيدان – رحمه الله – الذي توفي قبل استكمال متطلبات التخرج للعام الدراسي الجاري.

وخلال حفل التخرج الذي أُقيم مساء أمس، سلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، وثيقة التخرج إلى شقيق الطالب، وسط لحظة صمت وتأثر خيمت على الحضور عند إعلان اسم الطالب الراحل.

وقال شقيق الفقيد موسى اللحيدان خلال حديثه لقناة “الإخبارية”: “يعجز لساني عن التعبير، كان أصغر أشقائي وأطيبهم، ودرس وقدم ما كان في استطاعته، وإن شاء الله يجد خيرًا في الآخرة، والحمد لله على ذكره الطيب” .

وأضاف : “أقدم شكري للجامعة وسمو الأمير وزملائه الطلاب، الله يتقبل دعواهم ويبارك لهم وينفعهم بعلمهم”.