شكرا لمتابعة خبر عن خبير سلامة يحذر من أسباب شائعة لاندلاع الحرائق في الصيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف سعيد الغنيم، مدرب وصانع محتوى في مجال السلامة الصحية والمهنية، أهم الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق خاصة في فصل الصيف.

وقال الغنيم خلال استضافته عبر برنامج “صباح السعودية” : “تشهد درجات الحرارة في فصل الصيف ارتفاعًا كبيرًا، مما يزيد من احتمالية نشوب الحرائق، خصوصًا في الأماكن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، إلى جانب التحميل الزائد على الأجهزة الكهربائية، وهو أحد الأسباب الشائعة لاندلاع النيران”.

وأوضح أن من بين المسببات أيضًا استخدام أجهزة كهربائية رديئة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن إهمال الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، مما يزيد من خطر حدوث ماسات كهربائية تؤدي إلى الحرائق.

وأشار إلى أن الوقاية تبدأ من خطوات بسيطة مثل فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة بعد الانتهاء من استخدامها، وتوعية الأطفال وأفراد المنزل بمخاطر الحريق وكيفية التعامل معها، وحفظ رقم الدفاع المدني.

كما شدد على أهمية تركيب كواشف الدخان وتوفير طفايات الحريق في المنازل، إلى جانب الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية.