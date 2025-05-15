السعودية | نائب وزير الحرس الوطني يجتمع مع القيادات العسكرية بالوزارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه اليوم، مع القيادات العسكرية بالوزارة.

واطلع معاليه على إيجاز يتضمن التعريف بمهام الجهاز العسكري وسير الأعمال وتقرير الجاهزية العسكرية للوحدات، والمهام والواجبات المناطة للوحدات والهيئات والإدارات العامة.

حضر الاجتماع معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، وقادة ورؤساء الهيئات العسكرية.

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