السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ياماندو أورسي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

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