السعودية | المهندس سعيد القرني يحصل على شهادة من معهد إنسياد العالمي في الاستراتيجية بعصر الذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصل المهندس سعيد القرني على شهادة إتمام برنامج تدريبي من معهد إنسياد العالمي، وذلك في مجال “الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي”.

ويهدف البرنامج إلى تمكين القادة من تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة تواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، مع التركيز على تحويل التحديات التقنية إلى فرص حقيقية للنمو والتميّز المؤسسي.

كما يسهم البرنامج في تعزيز الفهم العميق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مما يدعم بناء ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسات في بيئات أعمال تتسم بالتغير المستمر.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي المهندس سعيد القرني المستمر لتطوير مهاراته وخبراته في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، بما يعكس التزامه بالتميز المهني ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في القيادة الرقمية.

صحيفة “الخليج 365” تبارك للمهندس سعيد هذا الإنجاز النوعي، وتتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط