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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث تطوير منظومة التعليم الجامعي مع رؤساء الجامعات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، في الرياض اليوم، اللقاء التشاوري التاسع لرؤساء الجامعات السعودية، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية.
وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز دور الجامعات في مجالات التعليم، والبحث، والابتكار والاستثمار، إلى جانب مناقشة المبادرات النوعية والمشروعات المستقبلية ذات العلاقة بمسيرة التعليم الجامعي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي ينظمها مجلس شؤون الجامعات، لمتابعة مستجدات القطاع الجامعي، وتنسيق الجهود المشتركة بين الجامعات بما يعزز كفاءتها، ويسهم في دعم التكامل بينها.
وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز دور الجامعات في مجالات التعليم، والبحث، والابتكار والاستثمار، إلى جانب مناقشة المبادرات النوعية والمشروعات المستقبلية ذات العلاقة بمسيرة التعليم الجامعي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي ينظمها مجلس شؤون الجامعات، لمتابعة مستجدات القطاع الجامعي، وتنسيق الجهود المشتركة بين الجامعات بما يعزز كفاءتها، ويسهم في دعم التكامل بينها.