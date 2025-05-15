شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين مواصلة الاحتلال التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية