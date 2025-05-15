شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين مواصلة الاحتلال التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، بما فيها استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس، ما أودى بحياة وإصابة العشرات، في سلسلة اعتداءات متكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، بما فيها
استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ما أودى بحياة وإصابة العشرات، في سلسلة اعتداءات متكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق".
الدولية والإنسانية".
وتابع: "تؤكد المملكة المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، بما فيها
استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ما أودى بحياة وإصابة العشرات، في سلسلة اعتداءات متكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق".
رفض جرائم الإبادة الجماعيةوأضاف البيان: "تجدد المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين
الدولية والإنسانية".
وتابع: "تؤكد المملكة المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".