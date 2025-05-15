شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود في منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وتأتي هذه الجهود ضمن المهام المنوطة بحرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن وضمان انسيابية الحركة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة منذ لحظة الوصول، والإرشاد نحو الجهات المختصة.

