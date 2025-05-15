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شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تدعم مبادرة "طريق مكة" في مطار إسطنبول لتسهيل مغادرة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" جهودها التقنية في مطار إسطنبول الدولي ضمن مبادرة "طريق مكة" لعام 1446هـ، التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من خلال توفيرها أنظمة تقنية متقدمة ومحطات عمل مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات دخول ضيوف الرحمن إلى المملكة خلال توافدهم وزيارتهم لتأدية فريضة الحج لهذا العام.
وأسهمت العديد من المحطات المتنقلة التي وفرتها "سدايا" في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الانسيابية، فيما تواصل فرق "سدايا" التقنية في مطار إسطنبول المتابعة المستمرة للأنظمة؛ بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات والإجراءات بسهولة ويسر، وبما يكفل تقديم الدعم الفوري لمعالجة أي طارئ تقني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي "سدايا" لدعم مبادرة "طريق مكة" من خلال التكامل مع مختلف الجهات الحكومية؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأسهمت العديد من المحطات المتنقلة التي وفرتها "سدايا" في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الانسيابية، فيما تواصل فرق "سدايا" التقنية في مطار إسطنبول المتابعة المستمرة للأنظمة؛ بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات والإجراءات بسهولة ويسر، وبما يكفل تقديم الدعم الفوري لمعالجة أي طارئ تقني.
أفضل الخدمات
تأتي هذه الجهود في إطار سعي "سدايا" لدعم مبادرة "طريق مكة" من خلال التكامل مع مختلف الجهات الحكومية؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.