شكرا لمتابعة خبر عن انهيارات صخرية ضخمة تضرب الباحة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت إحدى المناطق الجبلية في منطقة الباحة اليوم الخميس انهيارات صخرية مفاجئة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تساقط الصخور الضخمة من أعلى أحد المنحدرات الجبلية في الباحة، نتيجة الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وفي سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.