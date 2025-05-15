4425 منشأة سياحية مرخصة

سجلت منشآت الضيافة المرخصة للشقق والفنادق 4425 منشأة سياحية في العام الماضي، منها 2262 منشأة ضيافة شقق وأخرى بـ51%، مقابل 2163 منشأة ضيافة فنادق، في وقت فاقت منشآت الضيافة في منطقة مكة المكرمة، منشآت 10 مناطق مجتمعة، ممثلة في: الحدود الشمالية، والجوف، والباحة، وحائل، ونجران، وتبوك، وجازان، والقصيم، وعسير، والشرقية بـ38%.

مناطق إدارية

كشف تقرير وزارة السياحة لعام 2024، منشآت الضيافة المرخصة حسب النوع والمناطق الإدارية، حيث بلغت منشآت الضيافة المرخصة 4425، منها 2262 شقة وأخرى، مقابل 2163 فندقًا، واستحوذت منطقة مكة المكرمة، على النصيب الأكبر من منشآت الضيافة، حيث بلغت 1660 منشأة بـ38%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 865 منشأة بـ20%، ثم المدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 453 منشأة بـ10.23%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بـ437 منشأة بـ10%، وعسير خامسًا، بإجمالي 288 منشأة بـ6.50%، وجازان سادسًا، بإجمالي 181 منشأة ضيافة بـ4%، والقصيم سابعًا، بإجمالي 121 منشأة ضيافة بـ3%.

30% الرياض

تصدرت منطقة الرياض، أكثر مناطق المملكة منشآت الضيافة المرخصة شقق وأخرى، حيث بلغت منشآت الشقق المرخصة 669 منشأة شقق وأخرى ضيافة بـ30%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 449 منشأة ضيافة شقق وأخرى بـ20%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 313 منشأة ضيافة شقق بـ14%، وعسير رابعًا، بإجمالي 220 منشأة ضيافة شقق بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 116 منشأة ضيافة شقق بـ5%، وجازان سادسًا، بإجمالي 109 منشآت ضيافة شقق بـ4.81%، والقصيم سابعًا، بإجمالي 95 منشأة ضيافة شقق بـ4%، وحائل ثامنًا، بإجمالي 68 منشأة ضيافة شقق بـ3%.

ضيافة فنادق

سيطرت منطقة مكة المكرمة، على منشآت الضيافة فنادق، كأكثر مناطق المملكة منشآت ضيافة فنادق، حيث بلغت المنشآت 1211 منشأة ضيافة فنادق بـ56%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيًا، بإجمالي 337 منشأة فنادق بـ16%، وجاءت منطقة الرياض ثالثًا، بإجمالي 196 منشأة فنادق بـ9%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 124 منشأة فنادق بـ6%، وجازان خامسًا، بإجمالي 72 منشأة فنادق بـ3.32%، وعسير سادسًا، بإجمالي 68 منشأة فنادق بـ3%، وتبوك سابعًا، بإجمالي 55 منشأة فنادق بـ2.54%.

الأكثر منشآت الضيافة المرخصة

- مكة المكرمة 38%

- الرياض 20%

- المدينة المنورة 10.23%

- الشرقية 10%

- عسير 6.50%

- جازان 4%

الأكثر منشآت ضيافة شقق

- الرياض 30%

- مكة المكرمة 20%

- الشرقية 14%

- عسير 10%

- المدينة المنورة 5%

- جازان 4.81%

الأكثر منشآت ضيافة فنادق

- مكة المكرمة 56%

- المدينة المنورة 16%

- الرياض 9%

- الشرقية 6%

- جازان 3.32%

- عسير 3%

- تبوك 2.54%