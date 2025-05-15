شكرا لقرائتكم خبر عن "الفضلي" يرعى توقيع 14 مذكرة بين "النخيل والتمور" وشركات صينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، توقيع (14) مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للنخيل والتمور، وعددٍ من الشركات والجهات الحكومية والخاصة في جمهورية الصين الشعبية؛ لتعزيز حضور التمور السعودية عالميًا، والمساهمة في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الصيني، المُقام في العاصمة الصينية بكين، لتصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي، بحضور نخبة من المختصين في قطاع النخيل والتمور في كلا البلدين.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أن مذكرات التفاهم تهدف إلى التعاون في العديد من المجالات، بين المركز وشركات التمور السعودية، مع الجانب الصيني؛ للمساهمة في تطوير قطاع التمور والنخيل بالمملكة، وإدخال أحدث التقنيات لزيادة إنتاجه وتسويقه.
أشار إلى أن توقيع المذكرات شمل العديد من الشركات والجهات الصينية، من بينها، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز وشركة "جي دي"؛ لفتح جناح رقمي خاص للتمور على منصة الشركة، وإدراج التمور السعودية ومشتقاتها على المنصة، لتسويقها وبيعها داخل الأسواق الصينة، إضافةً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الصينية، وشركة "افرو قروب"؛ للاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة في تطوير قطاع التمور بالمملكة.
كما وقّع المركز مذكرة تفاهم مع شركة "علي بابا"، وشركة "اكسبورتك"؛ لتفعيل الجناح الرقمي على منصة علي بابا العالمية، لإدراج أكبر عددٍ من شركات التمور السعودية، وتسويق منتجاتها من التمور ومشتقاتها على المنصة.
يشار إلى أن المركز الوطني للنخيل والتمور، يسعى إلى تعزيز الشراكات البناءة في قطاع النخيل والتمور، من خلال التعاون مع القطاعين الخاص والحكومي محليًا ودوليًا؛ للمساهمة في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الصيني، المُقام في العاصمة الصينية بكين، لتصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي، بحضور نخبة من المختصين في قطاع النخيل والتمور في كلا البلدين.
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جناح رقمي خاص
أشار إلى أن توقيع المذكرات شمل العديد من الشركات والجهات الصينية، من بينها، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز وشركة "جي دي"؛ لفتح جناح رقمي خاص للتمور على منصة الشركة، وإدراج التمور السعودية ومشتقاتها على المنصة، لتسويقها وبيعها داخل الأسواق الصينة، إضافةً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الصينية، وشركة "افرو قروب"؛ للاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة في تطوير قطاع التمور بالمملكة.
كما وقّع المركز مذكرة تفاهم مع شركة "علي بابا"، وشركة "اكسبورتك"؛ لتفعيل الجناح الرقمي على منصة علي بابا العالمية، لإدراج أكبر عددٍ من شركات التمور السعودية، وتسويق منتجاتها من التمور ومشتقاتها على المنصة.
يشار إلى أن المركز الوطني للنخيل والتمور، يسعى إلى تعزيز الشراكات البناءة في قطاع النخيل والتمور، من خلال التعاون مع القطاعين الخاص والحكومي محليًا ودوليًا؛ للمساهمة في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها.