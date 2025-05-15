شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات المساء اليوم الخميس.

تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 مساء على الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وثادق حريملاء ورماح.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

طقس الخميس

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية.



كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.