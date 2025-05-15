شكرا لقرائتكم خبر "الأرصاد" يطلع 48 جهة معنية بالحج على مسار الظواهر الجوية المحتملة في موسم1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المركز الوطني للأرصاد اليوم بمقره الرئيسي في جدة "ورشة عمل الأثر المناخي في نسختها الثانية"، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، ومشاركة ممثلي 48 جهة حكومية وميدانية معنية بأعمال موسم الحج، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك والجاهزية لموسم حج 1446هـ.

وأكد الدكتور غلام في كلمته خلال افتتاح الورشة، أهمية الاستعداد المبكر لموسم الحج، مشيرًا إلى أن المركز كثف جهوده هذا العام عبر دعم منظومة الرصد في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتوفير خدمات أرصادية دقيقة تسهم في سلامة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن تغطية المركز لأجواء المشاعر بلغت 100% من خلال المحطات والرادارات والتقنيات الحديثة المدعومة بفرق ميدانية متخصصة.

وشهدت الورشة عروضًا متخصصة، شملت استعراض التوقعات المناخية المتوقعة على المشاعر المقدسة، ونتائج دراسة الإجهاد الحراري لحج العام الماضي، بالإضافة إلى جهود مركز التغير المناخي في بناء نظرة استشرافية لمواسم الحج حتى عام 1471هـ، ودور برنامج استمطار السحب في دعم البيئة المناخية في المناطق المستهدفة.

كما تناولت الورشة الجاهزية التشغيلية لشبكة الرصد وأنظمة الطوارئ، وآليات مواجهة الظواهر الجوية الحادة، إلى جانب استعراض المنصة الرقمية للمركز، ونظام التنبؤ بالسيول المفاجئة، والخدمات المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتخلل الورشة عرض للإطار الإعلامي والتوعوي الذي ينفذه المركز خلال موسم الحج، والذي يشمل أكثر من 14 خدمة معلوماتية وتوعوية موجهة لحجاج بيت الله الحرام، مع التأكيد على أهمية تنسيق الرسائل الإعلامية والاعتماد على المركز كمصدر رسمي لمعلومات الطقس والمناخ.

ويأتي انعقاد الورشة ضمن جهود المركز الوطني للأرصاد في دعم منظومة الحج بالمعلومات المناخية الدقيقة، وتحقيق أعلى مستويات التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن موسمًا آمنًا ومستقرًا لضيوف الرحمن، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.