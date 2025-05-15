شكرا لقرائتكم خبر عن بجولات تفقدية.. "الغذاء والدواء" تتابع جاهزية فرقها لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن استعداداتها المُبكرة لموسم الحج، تنفيذ جولات تفقدية ميدانية على عدد من المنشآت والمواقع الحيوية، بهدف الوقوف على جاهزية فرقها الرقابية، ومتابعة تطبيق الخطط المعتمدة، للتأكد من أعلى مستويات السلامة في الغذاء والدواء والمنتجات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن.

وتخللت الجولات اجتماعات ميدانية جمعت قيادات الهيئة بالمفتشين في المدينة المنورة ومدينة جدة، جرى خلالها التأكيد على أهمية الدور الرقابي خلال الموسم، ومراجعة خطط العمل، واستعراض أبرز التحديات المتوقعة وسبل التعامل معها بكفاءة واحترافية.

إلى جانب زيارة عدد من المصانع والمنشآت الغذائية، والوقوف ميدانيًا على مستوى الامتثال للاشتراطات والمعايير الصحية والفنية، بما يضمن وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة لقاصدي المشاعر المقدسة، ويسهم في تعزيز الثقة بجودة ما يُقدم من خدمات ومنتجات خلال موسم الحج.

تفقد مركز عمليات الحج

وامتدت الجولات لتشمل تفقد مكتب الهيئة ومركز عمليات الحج بمجمع الدوائر الحكومية في مكة المكرمة، ومواقع حيوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منها مبنى الشحن الجوي وصالة الحجاج.



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وذلك بهدف التأكد من فاعلية نقاط الارتكاز الرقابي في التعامل مع تدفق الإرساليات والمنتجات المرتبطة بالحج، وضمان سرعة الاستجابة وجودة الأداء في بيئات العمل الحيوية.وتؤكد الهيئة استمرار جولاتها الرقابية بهدف تعزيز منظومة الوقاية، وتمكين المفتشين من أداء مهامهم بكفاءة عالية، بما ينعكس على سلامة الحجاج وطمأنينتهم طوال فترة وجودهم في المشاعر المقدسة.