شكرا لقرائتكم خبر عن عامها الـ7.. ما أبرز الخدمات التي تقدمها مبادرة ”طريق مكة“ للحجاج؟ والان نبدء بالتفاصيل



وتهدف المبادرة، التي أطلقتها وزارة الداخلية مبادرة ”طريق مكة“ وأوضحت الجهات المعنية أن مبادرة ”طريق مكة“ تُعد نقلة نوعية في إدارة الحشود وتقديم الخدمات اللوجستية، حيث تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، من خلال استقبالهم وإنهاء كافة إجراءات سفرهم إلى المملكة في بلدانهم بكل سهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا.



وتتضمن الإجراءات أيضًا إنهاء معاملات الجوازات في مطار بلد المغادرة، وذلك بعد التحقق الدقيق من توافر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ترميز وفرز أمتعة الحجاج وفق ترتيبات النقل والسكن المخصصة لهم في المملكة.

وفور وصول ضيوف الرحمن إلى مطارات المملكة المخصصة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات مهيأة لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر مسارات مخصصة لضمان سرعة وسلاسة انتقالهم، في حين تتولى الجهات الشريكة في المبادرة إيصال أمتعتهم إلى مقار سكنهم.

خدمات مبادرة "طريق مكة" ويميز هذه المبادرة ليس فقط بعدها التقني والتنظيمي الفائق الدقة، بل الروح الإنسانية العميقة التي تتجلى في جوانب متعددة من تنفيذها. فمن خلال إنهاء الإجراءات في بلد الحاج، يتم تجنيب ضيوف الرحمن مشقة الانتظار الطويل في المطارات السعودية عند الوصول.

كما تُولى عناية خاصة لكبار السن والمرضى من الحجاج عبر مرافقتهم وتسهيل جميع مراحل رحلتهم منذ بدايتها، وحتى وصولهم واستقرارهم في مقار إقامتهم بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

ويُضاف إلى ذلك الاستقبال الحافل الذي يجدونه في المملكة، والذي يعكس روح الترحيب والضيافة الإسلامية السعودية الأصيلة، مما يوفر لهم تجربة حج روحانية آمنة وسهلة تتيح للحاج التفرغ الكامل للعبادة والنسك دون الانشغال بأعباء الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

خدمة الحجاج يُشار إلى أن وزارة الداخلية تنفذ هذه المبادرة الرائدة للعام السابع على التوالي، وذلك بالتعاون الوثيق والشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية.

وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين وزارات ”الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام“. كما تضم القائمة الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

ويعكس هذا التعاون الواسع حجم الجهد الوطني المتكامل والمؤسسي الذي تبذله المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير رحلتهم الإيمانية. الدمام - شريف احمد - تواصل المملكة، في إطار جهودها الإنسانية والتنظيمية المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، تنفيذ مبادرة ”طريق مكة“ التي تبرز كأحد النماذج الرائدة المجسدة لهذا الالتزام.وتهدف المبادرة، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - وتدخل عامها السابع بنجاح، إلى تسهيل رحلة الحجاج، وتوفير تجربة حج آمنة وميسرة تليق بعظمة المناسبة وقدسية الزمان والمكان.وأوضحت الجهات المعنية أن مبادرة ”طريق مكة“ تُعد نقلة نوعية في إدارة الحشود وتقديم الخدمات اللوجستية، حيث تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، من خلال استقبالهم وإنهاء كافة إجراءات سفرهم إلى المملكة في بلدانهم بكل سهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا.وتتضمن الإجراءات أيضًا إنهاء معاملات الجوازات في مطار بلد المغادرة، وذلك بعد التحقق الدقيق من توافر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ترميز وفرز أمتعة الحجاج وفق ترتيبات النقل والسكن المخصصة لهم في المملكة.وفور وصول ضيوف الرحمن إلى مطارات المملكة المخصصة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات مهيأة لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر مسارات مخصصة لضمان سرعة وسلاسة انتقالهم، في حين تتولى الجهات الشريكة في المبادرة إيصال أمتعتهم إلى مقار سكنهم.ويميز هذه المبادرة ليس فقط بعدها التقني والتنظيمي الفائق الدقة، بل الروح الإنسانية العميقة التي تتجلى في جوانب متعددة من تنفيذها. فمن خلال إنهاء الإجراءات في بلد الحاج، يتم تجنيب ضيوف الرحمن مشقة الانتظار الطويل في المطارات السعودية عند الوصول.كما تُولى عناية خاصة لكبار السن والمرضى من الحجاج عبر مرافقتهم وتسهيل جميع مراحل رحلتهم منذ بدايتها، وحتى وصولهم واستقرارهم في مقار إقامتهم بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.ويُضاف إلى ذلك الاستقبال الحافل الذي يجدونه في المملكة، والذي يعكس روح الترحيب والضيافة الإسلامية السعودية الأصيلة، مما يوفر لهم تجربة حج روحانية آمنة وسهلة تتيح للحاج التفرغ الكامل للعبادة والنسك دون الانشغال بأعباء الإجراءات الإدارية والتنظيمية.يُشار إلى أن وزارة الداخلية تنفذ هذه المبادرة الرائدة للعام السابع على التوالي، وذلك بالتعاون الوثيق والشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية.وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين وزارات ”الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام“. كما تضم القائمة الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.ويعكس هذا التعاون الواسع حجم الجهد الوطني المتكامل والمؤسسي الذي تبذله المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير رحلتهم الإيمانية.