شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تعزز دور المبتكرين السعوديين في رسم مستقبل الصحة الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الأسباب الجينية

خطوة داعمة

مجالات متعددة

الدمام - شريف احمد - شهدت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) انطلاقة نوعية نحو تعزيز منظومة الابتكار في القطاع الصحي، من خلال مؤتمر مركز التميز للصحة الذكية، الذي أقيم أمس الأربعاء في حرم الجامعة في ثول تحت عنوان “تشكيل مستقبل الصحة الذكية” وتستمر أعمال المؤتمر حتى اليوم.ويساهم المبتكرون السعوديون، بدعم من البنية التحتية المتقدمة لكاوست وخبراتها البحثية، في تطوير حلول ذكية تعالج أولويات صحية وطنية، كالكشف عن الأمراض الوراثية، وتحليل الملوثات، وابتكار أجهزة طبية متطورة. وتسهم هذه الجهود في الحد من انتشار الأمراض وزيادة متوسط العمر الصحي في المملكة.وشهد افتتاح المؤتمر حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، (المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية)، رئيس مجلس امناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي ألقى كلمة أمام نخبة من صنّاع القرار والجهات الصحية محليًا ودوليًا.أعلن سموه عن شراكة استراتيجية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومركز التميز للصحة الذكية بكاوست ( سمارت هيلث)، تتضمن دراسة بحثية يقودها البروفيسور روبرت هوندورف من كاوست بالتعاون مع الدكتور ديباك إدوارد من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والبروفيسور بول سكوفيلد من جامعة كامبريدج، لبحث الأسباب الجينية النادرة لأمراض العيون باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجينية.كما تم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية موسعة بين كاوست والهيئة العامة للغذاء والدواء، لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، من خلال الأبحاث والتقنيات المتقدمة وبرامج التدريب المشتركة، وذلك لتطوير العلوم التنظيمية وتحديث التشريعات الصحية.في خطوة داعمة للبحث السريري والابتكار الصحي، أعلنت كاوست ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية عن اتفاقية تعاون لتنفيذ تجارب سريرية مشتركة، وتطوير مشاريع صحية قائمة على البيانات، في مجالات تعالج تحديات صحية وطنية وعالمية.وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينهم المهندس نزار الحريري، المستشار الأول لوزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور محمود اليماني، رئيس قطاع الصحة والرفاهية في نيوم، ورئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن. كما شاركت البارونة باتريشيا اسكتلندا، الأمينة العامة لرابطة الكومنولث، بكلمة مرئية.على مدى يومين، استعرض باحثو مركز التميز أبرز ابتكاراتهم في مجالات متعددة منها: مبادرة “صحة واحدة”، والشيخوخة الصحية، والتقنيات التجديدية، وأجهزة الاستشعار الذكية، والتشخيص الجزيئي، والمعلوماتية الحيوية.كما عُقدت جلسة نقاشية حول التوحد بمشاركة خبراء من كاوست ونيوم، ركزت على دور الذكاء الاصطناعي في دعم نمو الأطفال.واختُتم المؤتمر اليوم الخميس بمشاركة واسعة من ممثلين عن الجهات الأكاديمية والطبية والحكومية والخاصة، حيث كان من بين أبرز الحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز، نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتنمية، على رأس وفد رفيع من الجامعة.