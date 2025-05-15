شكرا لقرائتكم خبر بالزمزم والهدايا والأناشيد... إكرام الضيف تستقبل الفوج الأول من حجاج نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية نيجيريا إلى مكة المكرمة البالغ عددهم(800) حاج تقريبا لأداء فريضة الحج هذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلةً ب (إكرام الضيف) عبر مركزي الخدمة الميدانية (160) و (163) الحجاج بالترحاب بلغتهم الأم وتقديم ماء زمزم والتمر والقهوة والفواكه والورود والهدايا.

وتقدم حفل الاستقبال رئيس مجلس إدارة أشرقت أ. محمد معاجيني، والرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش، والرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد، ونائب الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. غازي راضي، ومدير علاقة نيجيريا أ. عبدالرزاق حسنين.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي الدول العربية أ. محمد معاجيني أن أشرقت عبر ذراعها إكرام الضيف تتشرف للعام الأول بتقديم الخدمة لحجاج نيجيريا، مبيناً أنه هذا العام سيقدم من خلال إكرام الضيف أكثر من 26 ألف حاج نيجيري لأداء الفريضة.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد أن إكرام على أتم الجاهزية لاستقبال قرابة 150 ألف حاج من مختلف قارات العالم.

ورحب عيد بحجاج نيجيريا، مشدداً على سعي إكرام الضيف بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

من جانبه كشف نائب الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. غازي راضي عن تطبيقهم لمبادرة نفذت للمرة الأولى باستقبال الحجاج النيجيريين بلغتهم؛ مما أدخل السعادة على قلوبهم، مشيراً إلى أنهم ماضون في تنفيذها بكل برامج الاستقبال المخصصة للحجاج غير الناطقين بالعربية والتي تتشرف إكرام الضيف بخدمتهم.

ولفت مدير علاقة حجاج نيجيريا أ. عبدالرازق حسنين إلى أنهم ماضون في استقبال أكثر من 26 ألف حاج نيجيري يُخْدَمُون عبر 8 مراكز ميدانية ببرامج نوعية ومبتكرة كجزء أساسي من مستهدفاتهم لتقديم أجود خدمة لضيوف الرحمن وتطبيق شعارهم (نلبي شوقك ونصنع ذكراك).