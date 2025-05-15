شكرا لمتابعة خبر عن مقيم أمريكي بالمملكة: السعودية وطني الثاني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر المقيم الأمريكي في المملكة، ريون دي ميتشل، عن سعادته البالغة بتجربته العيش في السعودية، مؤكدًا أنها أصبحت وطنه الثاني .

وقال ميتشل: “بدأت رحلتي للسعودية عام 2013، انطلقت في هذه المرحلة مع شركة أرامكو، في البداية لم أكن أعلم الكثير عن السعودية، ولكنني كنت واثقًا من أنني سأتمكن من تحقيق فرص نمو شخصية ومهنية في السعودية”.

وأضاف: “العمل في أرامكو، هو حلم وأصبح واقع، وأتاح لي فرصة التعرف على ثقافة الشعب السعودي العظيم، حضرت حفلات زفاف سعودية، وفعاليات ثقافية، كما زرت العديد من المناطق مثل العلا، ولكن مدينتي المفضلة هي جدة”.

وتابع:”أنا أحب السعودية، وعوملت فيها باحترام شديد، فالسعوديون مضيافون للغاية، تشعر وكأنهم من عائلتك، ويدعونك إلى منازلهم”.