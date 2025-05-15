شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى الفلبين يستقبل التوأم السيامي الفلبيني قبل مغادرتهم للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإجراء عملية فصل للتوأم السيامي الفلبيني “كليا” و”موريس” في المملكة، توجه التوأم ووالداهما إلى الرياض.

وأقدم سفير المملكة لدى الفلبين، فيصل بن إبراهيم الغامدي، على استقبال التوأم السيامي ووالديهما، وذلك قُبيل مغادرتهم إلى المملكة، وقد اطمأن السفير على صحة الطفلتين.

وأكد السفير الغامدي، أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال العمل الإنساني، وتجسيدًا للدور الريادي الذي تضطلع به على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ما تعكسه من عمق العلاقات الصديقة والمتميزة التي تجمع بين حكومتي وشعبي البلدين.

وأعرب عن خالص ذشكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالغ بالعمل الإنساني، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل عملية الفصل بالنجاح.

وكشفت أسرة الطفلتين عن بالغ امتنانها وتقديرها لحكومة المملكة العربية السعودية على هذه اللفتة الكريمة والرعاية الطبية والإنسانية التي تحظى بها الطفلتان، داعين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعم الأمن والخير والعطاء.