شكرا لقرائتكم خبر عن صور| لمدة أسبوعين.. إغلاق تقاطع الملك فهد وعين نجم الأحساء لتخفيف الازدحام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة الأحساء، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مرور المحافظة، اليوم الخميس، تطبيق إغلاق جزئي ”تجريبي“ في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين نجم الحيوي.

وتهدف هذه الخطة المرورية المؤقتة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، إلى اختبار فعالية حلول مرورية مقترحة على أرض الواقع، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام في هذا التقاطع الذي يشهد كثافة مرورية عالية. خطة الإغلاق التجريبي وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بووشل أن الإغلاق التجريبي يشمل مسار المركبات القادمة غربًا من الطريق الدائري الداخلي عند الإشارة المرورية للتقاطع. وبموجب هذا التعديل، سيتم توجيه حركة سير هذه المركبات بشكل إلزامي نحو الجنوب، باتجاه جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق عين نجم.

وأشار إلى أن الخطة التجريبية تتضمن أيضًا تعديلًا في نظام تشغيل الإشارة المرورية للتقاطع لتصبح بثلاثة أطوار تشغيلية، وذلك بناءً على نتائج دراسة ميدانية لحركة سير المركبات في الموقع.

وقال أن الأمانة قد عكفت، بالتعاون الوثيق مع مرور الأحساء، على دراسة العديد من الحلول المرورية لعدد من التقاطعات الحيوية في المحافظة.



وأضاف بووشل أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسات والتجارب هو رفع نسب الانسيابية في الحركة المرورية، بالإضافة إلى تقليل ساعات الانتظار للمركبات عند عدد من الإشارات المرورية في التقاطعات الحيوية، خاصة وأن طريق عين نجم يُعتبر من الطرق المزدحمة والحيوية، لا سيما خلال أوقات الذروة. الحل في تحويل المسار وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الحل المروري، المتمثل في عملية تحويل المسار، سيُطبق بشكل تجريبي لمدة أسبوعين، وفي حال أثبتت هذه الخطة نجاحها في تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة، سيتم اعتماد الإغلاق بشكل دائم.

وأشار إلى أن الملاحظات الأولية خلال الدراسات السابقة التي استمرت لعدة أيام أظهرت تحسنًا في الانسيابية، إضافة إلى وجود تقليل في ساعات الانتظار في الإشارات الأخرى بالمسارات الأخرى.

وأكد على أنه في حال نجاح هذه التجربة المرورية في تقاطع طريق عين نجم، فإن ذلك سيمهد الطريق أمام الأمانة وبالتعاون مع مرور المحافظة لنقل هذه التجربة وتطبيقها في عدد من التقاطعات الأخرى في حاضرة الأحساء، وذلك في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل لجميع سكان وزوار المحافظة.

