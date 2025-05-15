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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة القوات المشتركة تسير قوافل الأدوية والمستلزمات الطبية للأشقاء في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بتوجيه معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان، قدمت قيادة القوات المشتركة ممثلة بمركز الإسناد الطبي المشترك حملة مساعدات طبية تشمل أدوية ومستلزمات ومحاليل طبية للمستشفيات السعودية
الميدانية في الداخل اليمني، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الطبية للتخفيف من معاناة المرضى والمراجعين بعدد من المحافظات اليمنية.
استمرار القوافل الطبية
ويأتي هذا الدعم استمرارًا للقوافل الطبية التي تسيرها القوات المشتركة، حيث وصل عدد الطبليات للعام 1446هـ إلى (339) طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم المستشفيات السعودية الميدانية بالداخل اليمني، رُسمت من خلالها أجمل نماذج التلاحم والتعاون المستمر بين الأشقاء في البلدين، والذي من شأنه تسهيل رحلة العلاج للمرضى بجميع الأعمار والفئات من خلال تقديم الخدمات العلاجية المجانية في جميع التخصصات الطبية المتقدمة في المسشتفيات الميدانية السعودية.
اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم