شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي والتشريح.. 9 مسارات أكاديمية للموهوبين بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

مجالات حيوية

مهارات الذكاء العاطفي

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في شراكة استراتيجية مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“، برنامج ”موهبة الإثرائي الأكاديمي“ لعام 2025م.ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات الموهوبين، واكتشاف قدراتهم الكامنة في مجالات علمية وتقنية نوعية وواعدة.وأوضحت الجامعة أن البرنامج سينطلق خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو وحتى 17 يوليو 2025م، مستهدفًا تقديم رحلة تعليمية استثنائية تساهم في فتح آفاق واسعة للمشاركين نحو مستقبل مشرق.يضم البرنامج، بحسب الجامعة، مجموعة متنوعة من المسارات الأكاديمية المتخصصة التي تشمل مجالات حيوية مثل التقنية الحيوية، والعلوم الطبية الحيوية، والتطبيقات الكيميائية، والطاقة المتجددة.كما يتضمن مسارات أخرى في علم التشريح ووظائف الأعضاء، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى العمارة والتصميم الإبداعي، والكنوز الجيولوجية.وإلى جانب المسارات الأكاديمية، أكدت الجامعة أن البرنامج يولي عناية خاصة بتنمية المهارات الشخصية وتعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة المشاركين.في هذا الإطار، سيلتحق جميع الطلبة بحقيبتين تدريبيتين أساسيتين، تركز الأولى على تطوير مهارات الذكاء العاطفي، بينما تهدف الثانية إلى ترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بالشخصية الوطنية.وأشارت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إلى أن هذا البرنامج يُعد امتدادًا للتعاون البنّاء والمستمر بينها وبين مؤسسة ”موهبة“، وهو تعاون يرمي بشكل أساسي إلى دعم مسيرة التميز الأكاديمي وتوفير بيئة محفزة ومشجعة على الابتكار والإبداع.وأضافت أن البرنامج يُنفذ بشكل سنوي انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية صقل المعرفة وتنمية المهارات في مختلف المسارات والمجالات المعرفية والتطبيقية، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية الشابة والموهوبة التي تزخر بها المملكة، وتعزيز قدراتها لتحقيق غايات الوطن الطموحة، والإسهام بفعالية في بناء اقتصاد وطني مزدهر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.