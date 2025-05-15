جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف برنامج الاستقطاب الجامعي المبكر لمنسوبي وزارة الدفاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، في مكتبه اللواء الركن حمد بن عثمان العثمان، قائد الاستقطاب العسكري المشترك بوزارة الدفاع، وذلك على هامش زيارة وفد الوزارة إلى الجامعة للمشاركة في فعاليات "برنامج الاستقطاب الجامعي المبكر"، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، بمسرح العمادة. وقد قام وفد وزارة الدفاع بالإجابة على كافة استفسارات الطلاب في اللقاء المفتوح. ثم توجه الوفد لزيارة جناح برنامج الاستقطاب الجامعي المبكر في المكتبة المركزية والذي يستهدف الطلبة المتميزين ممن لا يزالون على مقاعد الدراسة ويتوقع تخرجهم خلال سنة إلى سنتين كحد أقصى.

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