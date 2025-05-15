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للعام الثاني.. كراتشي تستقبل مبادرة طريق مكة بقلوب يملأها الامتنان

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واس - كراتشي 0 تبليغ

  • للعام الثاني.. كراتشي تستقبل مبادرة طريق مكة بقلوب يملأها الامتنان 1/2
  • للعام الثاني.. كراتشي تستقبل مبادرة طريق مكة بقلوب يملأها الامتنان 2/2

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الدمام - شريف احمد - في عامها السابع، تواصل مبادرة طريق مكة -إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برامج رؤية المملكة 2030- تقديم خدماتها الميسّرة لضيوف الرحمن، حيث عادت هذا العام إلى مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، للمرة الثانية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.

تسهيل الخدمات وإجراءات الدخول

ويحظى الحجاج القادمون من كراتشي بخدمات متكاملة تبدأ من صالة المبادرة في مطار جناح الدولي، حيث تُستكمل إجراءات دخولهم إلى المملكة بكل يُسر وسهولة، من إصدار التأشيرات، وتسجيل الخصائص الحيوية، إلى التحقق من الاشتراطات الصحية، وترميز الأمتعة وتيسير مغادرتهم في مسارات مخصصة.

كوادر وطنية مؤهلة

وينفّذ فريق سعودي متخصص من مختلف الجهات المهام بالتكامل، مما يوفّر للحجاج الطمأنينة منذ لحظة مغادرتهم، حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، في تجربة استثنائية من بلد المغادرة حتى أرض الحرمين.
وتؤكد المبادرة رسالتها في جعل رحلة الحج أكثر راحة وسهولة، من خلال خدمات تبدأ من الوطن وتنتهي بالدعاء في رحاب مكة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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