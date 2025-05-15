شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. كراتشي تستقبل مبادرة طريق مكة بقلوب يملأها الامتنان والان نبدء بالتفاصيل

تسهيل الخدمات وإجراءات الدخول

كوادر وطنية مؤهلة

الدمام - شريف احمد - في عامها السابع، تواصل مبادرة طريق مكة -إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برامج رؤية المملكة 2030- تقديم خدماتها الميسّرة لضيوف الرحمن، حيث عادت هذا العام إلى مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، للمرة الثانية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.ويحظى الحجاج القادمون من كراتشي بخدمات متكاملة تبدأ من صالة المبادرة في مطار جناح الدولي، حيث تُستكمل إجراءات دخولهم إلى المملكة بكل يُسر وسهولة، من إصدار التأشيرات، وتسجيل الخصائص الحيوية، إلى التحقق من الاشتراطات الصحية، وترميز الأمتعة وتيسير مغادرتهم في مسارات مخصصة.وينفّذ فريق سعودي متخصص من مختلف الجهات المهام بالتكامل، مما يوفّر للحجاج الطمأنينة منذ لحظة مغادرتهم، حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، في تجربة استثنائية من بلد المغادرة حتى أرض الحرمين.وتؤكد المبادرة رسالتها في جعل رحلة الحج أكثر راحة وسهولة، من خلال خدمات تبدأ من الوطن وتنتهي بالدعاء في رحاب مكة.