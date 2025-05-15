شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تنفيذ جولات رقابية في أسواق رابغ استعدادًا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

توفر الاشتراطات الصحية

دعم منظومة العمل الرقابي

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلاً بقسم أسواق النفع العام، جولة رقابية ميدانية.وشملت أسواق الخضار والفواكه والمسالخ بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام.وهدفت الجولة إلى التحقق من جاهزية هذه المرافق الحيوية من حيث مستوى النظافة العامة، وتوفر الاشتراطات الصحية، وسلامة المنتجات المعروضة.هذا إضافة إلى متابعة مدى التزام العاملين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس رده بن عبادل القارزي، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود دعم منظومة العمل الرقابي وتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية.وذلك بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة في بيئة صحية وآمنة، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتتماشى مع المعايير المعتمدة.