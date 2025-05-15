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بالصور.. تنفيذ جولات رقابية في أسواق رابغ استعدادًا لموسم الحج

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حذيفة القرشي- رابغ  0 تبليغ

  • بالصور.. تنفيذ جولات رقابية في أسواق رابغ استعدادًا لموسم الحج 1/5
  • بالصور.. تنفيذ جولات رقابية في أسواق رابغ استعدادًا لموسم الحج 2/5
  • بالصور.. تنفيذ جولات رقابية في أسواق رابغ استعدادًا لموسم الحج 3/5
  • بالصور.. تنفيذ جولات رقابية في أسواق رابغ استعدادًا لموسم الحج 4/5
  • بالصور.. تنفيذ جولات رقابية في أسواق رابغ استعدادًا لموسم الحج 5/5

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الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلاً بقسم أسواق النفع العام، جولة رقابية ميدانية.
وشملت أسواق الخضار والفواكه والمسالخ بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام.

توفر الاشتراطات الصحية

وهدفت الجولة إلى التحقق من جاهزية هذه المرافق الحيوية من حيث مستوى النظافة العامة، وتوفر الاشتراطات الصحية، وسلامة المنتجات المعروضة.
هذا إضافة إلى متابعة مدى التزام العاملين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
بيئة رابغ تنفذ جولات رقابية استعدادًا لموسم الحج - اليوم
بيئة رابغ تنفذ جولات رقابية استعدادًا لموسم الحج - اليوم

دعم منظومة العمل الرقابي

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس رده بن عبادل القارزي، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود دعم منظومة العمل الرقابي وتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية.
وذلك بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة في بيئة صحية وآمنة، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتتماشى مع المعايير المعتمدة.
بيئة رابغ تنفذ جولات رقابية استعدادًا لموسم الحج - اليوم
بيئة رابغ تنفذ جولات رقابية استعدادًا لموسم الحج - اليوم
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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