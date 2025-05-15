شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لموسم حج 1446هـ.. "السياحة" تتفقد مرافق الضيافة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت وزارة السياحة في إطار استعداداتها لموسم حج 1446هـ، جولات تفقدية على عددٍ من مرافق الضيافة في المدينة المنورة، بقيادة وكيل الوزارة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن المزيد؛ بهدف التحقق من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الحجاج والزوار. تدابير مرافق الضيافة واطَّلع المزيد خلال الجولات على التدابير المتخذة من قبل مرافق الضيافة، للتأكد من تطبيق معايير نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك الحصول على الترخيص النظامي الصادر عن وزارة السياحة لمزاولة النشاط.

وفي السياق ذاته اجتمع وكيل الوزارة للتراخيص والتصنيف مع عددٍ من المستثمرين والمُشغلين والمُلاك لمرافق الضيافة والأنشطة السياحية، وذلك خلال لقاء عُقِد في مقر الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، جرى خلاله مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وتأكيد حرص الوزارة على تذليل العقبات وتعزيز الشراكة المستدامة مع المستثمرين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجولات التفقدية بتوجيه ومتابعة من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في إطار جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.