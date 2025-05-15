شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدشين أكبر برنامج عالمي لتعظيم السنة النبوية بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الهدي النبوي الشريف

خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم البرنامج الأكبر من نوعه بعنوان “تعظيم السنة وحفظها رواية ودراية”.جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والشيخ الدكتور خالد المهنا إمام وخطيب المسجد النبوي، وذلك بمقر وكالة المسجد النبوي.ويهدف البرنامج إلى نشر الهدي النبوي الشريف بعدة لغات، وتعزيز حضور السنة النبوية في نفوس زوار المسجد النبوي وضيوف الرحمن.وذلك من خلال منهجية علمية تجمع بين حوكمة نشر الأحاديث الصحيحة وفهم معانيها وبث القيم النبوية عالميًا، بما يعكس دور المملكة الريادي في خدمة السنة وتعظيمها.وأكد الشيخ السديس، أن البرنامج يعزز تجربة الزائر الدينية والمعرفية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ العمق الإسلامي وتوسيع نطاق التأثير القيمي والمعرفي للمملكة في العالم الإسلامي، لافتا إلى أن البرنامج يستند إلى فهم السلف الصالح، ويراعي مستجدات العصر في نشر رسالة الاعتدال والوسطية.وثمّن السديس جهود الشيخ خالد المهنا وفريق العمل على إنجاح البرنامج، مشيدًا بمخرجاته العلمية وإسهامه في ربط الزائرين بالسنة النبوية ورفع مستوى وعيهم بمعانيها ومقاصدها.من جهته، أعرب الشيخ خالد المهنا عن شكره للسديس على دعمه المتواصل.وأكد أن البرنامج يعزز من مكانة السنة النبوية، ويجمع بين الرواية والدراية في إطار علمي رصين يخدم الحجاج والمعتمرين والزوار في مواسم الخير.