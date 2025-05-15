شكرا لقرائتكم خبر عن آيسف 2025.. انتهاء تحكيم مشاريع 1700 طالب وإعلان الجوائز غدًا والان نبدء بالتفاصيل

جوائز السعوديين في آيسف 2025

مشاركة السعودية في آيسف 2025

آيسف 2025

إنجازات الطلاب السعوديين في آيسف 2025

الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم، الخميس، أعمال تحكيم مشروعات الطلاب والطالبات المشاركين في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2025“.ويسود الترقب أوساط المنتخب السعودي، الذي يشارك هذا العام بوفد يضم 40 طالبًا وطالبة من الموهوبين، انتظارًا لإعلان نتائج الجوائز الخاصة يوم غدٍ الجمعة، الموافق 16 مايو، فيما سيتم الإعلان عن الجوائز الكبرى يوم السبت، 17 مايو.وتولت عملية التحكيم لجنة متخصّصة تضم نخبة من الخبراء والعلماء الدوليين في مجالات علمية متعدّدة ومتنوعة.وقامت اللجنة بتقييم مئات المشروعات البحثية والابتكارية التي قدّمها أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، تنافسوا جميعًا على منصة هذا المحفل العلمي المرموق.وتشارك المملكة في هذا المعرض الدولي ، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“ ووزارة التعليم، بشكل سنوي منتظم منذ عام 2007.واستطاعت المملكة خلال مشاركاتها السابقة تحقيق سجل حافل بالإنجازات، حيث حصد طلابها 160 جائزة دولية، منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة، مما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة في المحافل العلمية الدولية ودعمها المتواصل للموهوبين.ويضم منتخب المملكة لهذا العام 40 طالبًا وطالبة، تمّ اختيارُهم بعناية من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ”إبداع 2025“.ويُعد ”إبداع“ واحدًا من عشرات البرامج النوعية الموجهة التي تقدّمها مؤسسة ”موهبة“ بهدف اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في كافة أنحاء المملكة.ويمثل عدد المشاركين السعوديين هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي الذي شاركت فيه المملكة ب 35 مشروعًا.وقد خضع الطلبة السعوديون المشاركون في ”آيسف 2025“ لبرامج تدريبية مكثّفة ومتواصلة، نفّذتها ”موهبة“ على مدار عامٍ كاملٍ.وهدفت هذه البرامج إلى تطوير مهاراتهم العلمية والبحثية، وتأهيلهم بأفضل السبل لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية.وشملت هذه البرامج المكثفة اختبارات تشخيصية وترشيحية دقيقة، أعدّتها نخبة من الخبراء والأكاديميين في التخصّصات العلمية المختلفة، واستمرت على مدار ست مراحل متتالية ركزت على تطوير مهارات العرض والإلقاء، وآليات البحث العلمي، والاستعداد الأمثل للمنافسة الدولية الشريفة.ويُعد معرض ”آيسف“ أكبر وأبرز منصة علمية دولية مخصصة لعرض المشاريع البحثية والابتكارية لطلاب وطالبات المرحلة ما قبل الجامعية.وتخضع المشاركات فيه للتقييم من قِبل نخبةٍ من العلماء والخبراء العالميين المرموقين في مجالاتهم، مما يوفّر للمشاركين الشباب فرصةً متميزةً لاستعراض قدراتهم وابتكاراتهم أمام جمهورٍ علمي متخصّص وواسع، وتبادل الخبرات والمعارف مع أقرانهم من مختلف دول العالم.