شكرا لمتابعة خبر عن شخص يعرض فائدة الساتر اثناء الرحلات البرية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام أحد الأشخاص بعرض فائدة الساتر اثناء الرحلات البرية، مشيرا إلي أنه يمنع دخول الأفاعي.

وقال هذا الشخص في مقطع فيديو: “الحامي الله سبحانه وتعالي، هذه فايدة الساتر اللي تحطه”، حيث أظهر الفيديو أفعي تحاول اجتياز الساتر، قائلا: “ما تقدر توصل “في إشارة إلي الأفعى” رغم أن ارتفاعه 30 سم”.

وتابع: “الساتر مغطي بالبلاستيك، الأفعى حاولت بكام طريقة أنها تصعد لكن ما تقدر تصعد”.