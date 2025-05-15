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شخص يعرض فائدة الساتر اثناء الرحلات البرية ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قام أحد الأشخاص بعرض فائدة الساتر اثناء الرحلات البرية، مشيرا إلي أنه يمنع دخول الأفاعي.

وقال هذا الشخص في مقطع فيديو: “الحامي الله سبحانه وتعالي، هذه فايدة الساتر اللي تحطه”، حيث أظهر الفيديو أفعي تحاول اجتياز الساتر، قائلا: “ما تقدر توصل “في إشارة إلي الأفعى” رغم أن ارتفاعه 30 سم”.

وتابع: “الساتر مغطي بالبلاستيك، الأفعى حاولت بكام طريقة أنها تصعد لكن ما تقدر تصعد”.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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