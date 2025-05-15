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الدريم يروي قصة الحادث الذي تسبب في إصابته بعرج دائم .. فيديو

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الدريم يروي قصة الحادث الذي تسبب في إصابته بعرج دائم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى الإعلامي محمد الدريم، قصة الحادث الذي وقع في عرعر وتسبب في إصابته بعرج دائم.

وقال الدريم إنه كان لديه موعد في الرياض فأراد أن يصل في الميعاد وسار دون أن ينام نوما كافيا.

ولفت إلى أنه اصطحب أمه وأطفال من عائلته كانوا معه فطلب منهم أن يرتحوا وينامون وفيما واصل قيادة السيارة.

وتابع :”غلبني النعاس وكنت أمشي على سرعة 170كم / ساعة، وتقلبت فيني السيارة 4 قلبات”.

وأكد أن هذا النوم هو أكبر ارتكبه خطأ في حياته، مشيرا إلى أنه والدته أيقظته من نومه ليجد أن السيارة انقلبتوتعرض هو ووالدته لكسور بقيا على إثرها لمدة 3 أشهر.

ولفت إلى أن هذا الأطباء أبلغوه أنه مصاب بشلل لكنه بعد مرور عدة أيام تمكن من الوقوف مجددا إلا أنه أصيب بعرج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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