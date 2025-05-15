حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي, فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.